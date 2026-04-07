За последние два года государству вернули 115 соцобъектов на 5 миллиардов сомов

За последние два года государству возвращено 115 социальных объектов на 5 миллиардов сомов. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, в рамках законодательства, регулирующего государственную и муниципальную собственность, выявлено 1 тысяча 246 нарушений, по которым внесено 690 актов прокурорского реагирования. Возбуждено 51 уголовное дело, подано 188 исков в суд, по результатам чего 282 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а ущерб в размере более 23 миллиардов сомов возмещен.

Генеральный прокурор отметил, что с учетом нехватки объектов образования, здравоохранения и спорта особое внимание уделялось возврату незаконно выведенных из государственной собственности социальных объектов в интересах общества, в том числе детей.

Анализ показал, что с 2012 по 2023 год (за 11 лет) органы прокуратуры вернули 143 социальных объекта общей стоимостью 1 миллиард 174 миллиона сомов. При этом только за последние два года возвращено 115 объектов стоимостью более 5 миллиардов сомов. В настоящее время в судах рассматриваются еще 93 иска прокуроров о возврате аналогичных объектов.

В 2025-м по результатам прокурорских мер в государственную собственность возвращено 72 социальных объекта, в том числе:

  • 15 детских садов;
  • 14 объектов образования;
  • 15 объектов здравоохранения;
  • 7 объектов культуры;
  • 4 спортивных объекта;
  • 17 иных социальных объектов.
Материалы по теме
Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину
В КР в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении детей
Семейное насилие. В 2025 году возбуждено 656 уголовных дел
Генпрокуратура КР в 2026 году завершит вопросы, связанные с земельной амнистией
Отчет генпрокурора поступил в Жогорку Кенеш, его рассмотрят на следующей неделе
Депутаты просят генпрокурора остановить отъем собственности у бизнеса
В парке Ататюрка строят бизнес-центр. Генпрокурора просят проверить его
Работает без пиара. Депутат ЖК похвалил генпрокурора Максата Асаналиева
Генпрокурор не согласен с рейтингом Transparency International по коррупции в КР
Генпрокурор назвал плохим уровень следователей в Кыргызстане
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
