За последние два года государству вернули 115 соцобъектов на 5 миллиардов сомов

За последние два года государству возвращено 115 социальных объектов на 5 миллиардов сомов. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, в рамках законодательства, регулирующего государственную и муниципальную собственность, выявлено 1 тысяча 246 нарушений, по которым внесено 690 актов прокурорского реагирования. Возбуждено 51 уголовное дело, подано 188 исков в суд, по результатам чего 282 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а ущерб в размере более 23 миллиардов сомов возмещен.

Генеральный прокурор отметил, что с учетом нехватки объектов образования, здравоохранения и спорта особое внимание уделялось возврату незаконно выведенных из государственной собственности социальных объектов в интересах общества, в том числе детей.

Анализ показал, что с 2012 по 2023 год (за 11 лет) органы прокуратуры вернули 143 социальных объекта общей стоимостью 1 миллиард 174 миллиона сомов. При этом только за последние два года возвращено 115 объектов стоимостью более 5 миллиардов сомов. В настоящее время в судах рассматриваются еще 93 иска прокуроров о возврате аналогичных объектов.

В 2025-м по результатам прокурорских мер в государственную собственность возвращено 72 социальных объекта, в том числе: