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Власть

Генпрокурор ответил на обвинения Шайлообека Атазова

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев прокомментировал заявления депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова, где нардеп обвинил главу надзорного органа в возбуждении сотен незаконных дел и связях с Райымом Матраимовым.

«Он говорит, что прокуратура незаконно привлекла к ответственности 900 человек. Я не знаю, откуда у него такие факты. Он, наверное, говорил это, чтобы исполнить чей-то заказ. Вы можете изучить мою деятельность и прокуратуры, работаю открыто. Даже если на моих близких возбуждались уголовные дела, я их не защищал, правоохранительные органы тому свидетели», — сказал Курманкул Зулушев на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству и правопорядку.

«Если у вас есть сомнения насчет меня, задавайте вопросы, я готов открыто ответить», — отметил генпрокурор.

Напомни, депутат Шайлообек Атазов выступил с обращением на заседании Жогорку Кенеша, где заявил, что генеральный прокурор Курманкул Зулушев был близким другом Райымбека Матраимова.

Он напомнил, что сотрудники Генпрокуратуры ходят в казино, взяв из сейфа $700 тысяч. «В отношении бизнесменов Генпрокуратура незаконно возбуждает дела. Таким образом вы показываете с плохой стороны президента и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева», — сказал тогда Шайлообек Атазов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291703/
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