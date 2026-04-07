Генпрокуратура КР в 2026 году завершит вопросы, связанные с земельной амнистией

Генеральная прокуратура Кыргызстана в 2026 году намерена завершить вопросы, связанные с земельной амнистией. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, в сфере надзора за исполнением земельного законодательства в 2025-м выявлено 3 тысячи 277 нарушений. Внесено 1 тысяча 218 актов прокурорского реагирования, возбуждено 103 уголовных дела, подано 516 исков в суд.

В результате принятых мер возмещен ущерб на сумму 3 миллиарда 666 миллионов сомов, а государству возвращено 1 тысяча 356,1 гектара земель. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 156 должностных лиц.

Отдельно генпрокурор отметил проблемы республиканского масштаба, связанные с земельными вопросами.

«Начатая в 2022 году легализация жилых домов, построенных гражданами на сельскохозяйственных землях, в течение трех лет затягивалась местными комиссиями по земельной амнистии. Для решения данного вопроса распоряжением президента создана государственная комиссия под руководством Генеральной прокуратуры, которая в 2026-м намерена завершить вопросы, связанные с земельной амнистией», — добавил он.
