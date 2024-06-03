Курманкул Зулушев написал заявление о добровольном сложении полномочий

Генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев написал президенту о добровольном сложении полномочий. Информацию об этом 24.kg подтвердили в аппарате главы государства.

Отставка генпрокурора должна быть принята Жогорку Кенешем. Согласно статье 11 конституционного Закона «Об органах прокуратуры», генпрокурор освобождается президентом, но, согласно статье 70 Конституции, это происходит с согласия не менее половины от общего числа депутатов парламента.

Что касается нового генерального прокурора, то его имя сейчас неизвестно. Президент рассматривает кандидатуры на вакантную должность из числа работников системы.

На должность генерального прокурора Курманкул Зулушев назначен 21 октября 2020 года.

Ранее президент Садыр Жапаров объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.