Семейное насилие. В 2025 году возбуждено 656 уголовных дел. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, проблема семейного насилия остается одной из самых острых в обществе.

«Несмотря на принятие государством законов, ужесточающих ответственность за семейное насилие, и проведение организационных мер, к сожалению, факты семейного насилия продолжают иметь место на территории республики.

В 2025 году по статье 177 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за семейное насилие, возбуждено 36 уголовных дел. В целом же по республике по фактам насилия между членами семьи возбуждено 656 уголовных дел, в результате которых пострадали 458 женщин, 104 ребенка и 94 мужчины», — отметил Максат Асаналиев.

По фактам семейного насилия в рамках Кодекса о правонарушениях составлено 6 тысяч 18 протоколов, по которым приняты соответствующие меры.

«Прокуратура осуществляет постоянный надзор за регистрацией каждого заявления и материала по фактам семейного насилия, поступающих в правоохранительные органы, за законностью принятых решений, расследованием и судебным рассмотрением таких дел, а также за законностью материалов по правонарушениям.

В 2025 году по результатам проверок исполнения законодательства по профилактике семейного насилия выявлено 363 нарушения, внесено 145 актов прокурорского реагирования, 153 должностных лица уполномоченных органов привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавил Максат Асаналиев.