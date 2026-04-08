Депутат призвал Генпрокуратуру пройти «самоочистку». Об этом Дастан Бекешев заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, все эти годы сотрудники правоохранительных органов злоупотребляли своим служебным положением.

«При этом следственные органы Генеральной прокуратуры были в сговоре с правоохранительными органами и мы видим сегодня эти факты. Хочу отметить, что прокуроры нередко выносят обвинительное заключение в сговоре с сотрудниками ГКНБ. И если раньше они совместно сажали бизнесменов, то теперь прокуроры сажают сотрудников ГКНБ. Я думаю, что пришло время самой Генпрокуратуре провести очистку своих рядов. Потому что во всех этих злоупотреблениях есть вина и сотрудников прокуратуры», — считает Дастан Бекешев.

Нардеп также призвал Генпрокуратуру обратить внимание на такие факты, когда подозреваемые годами сидят в СИЗО в ожидании суда.

«А также люди годами не могут снять наложенные аресты на имущество. Это же грубое нарушение прав граждан. Нужно как-то решать эти вопросы», — добавил Дастан Бекешев.

Он также призвал прокуроров бороться с беспределом чиновников, которые самовольно сносят или разрушают объекты и не несут никакой ответственности за это.

Генпрокурор Максат Асаналиев отметил, что сейчас аресты сотрудников ГКНБ идут на основании обращений граждан и должностных лиц.

«Если есть основания, то мы возбуждаем дела. То, что вы говорите — бизнесменов сажали, а сегодня сажают тех должностных лиц, которые сажали этих бизнесменов, не совсем соответствует действительности. Вероятно, вы имеете в виду сотрудников органов национальной безопасности, которых сейчас привлекаем к уголовной ответственности.

Что касается чистки самой Генпрокуратуры, то эта работа ведется постоянно. В прошлом году мы привлекали к ответственности ряд сотрудников, были даже привлечения к уголовной ответственности. Надзор за следствием проводится на должном уровне. Если кто-то из прокуроров принимает незаконные решения, их действиям дается юридическая оценка. Что касается беспредела чиновников, то их мы тоже привлекаем в дисциплинарном и административном порядке, если есть грубые нарушения — то к уголовной ответственности», — добавил он.

На вопрос о том, что в СИЗО есть арестованные, которые сидят там более года, он ответил, что такие арестованные обычно числятся за судами. Он отметил, что сейчас 12 таких граждан сидят в СИЗО.

Что касается снятия ареста на имущество, который не снимается годами, генпрокурор ответил, что такие жалобы поступают.

«Есть аресты, которые были наложены органом, который уже ликвидирован. Сейчас мы проводим ревизию такого имущества под арестом, надеемся в этом году завершить», — добавил Максат Асаналиев.