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Общество

Почему в Минкультуры хотят вернуть статью о клевете

В начале апреля Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики предложило дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление в СМИ, на сайте или на странице сайта в соцсетях.

Акмат Алагушев и другие эксперты раскритиковали инициативу, назвав ее давлением на СМИ.

Юристы правовой клиники «Адилет» заявили, что Минкульт нарушает закон. Мало того что предложение ведомства противоречит Конституции, оно дублирует действующие положения и содержит элементы коррупции.

Однако в профильном ведомстве не согласны с позицией независимых юристов и объяснили 24.kg, зачем иницируют возвращение спорной нормы.

«На сегодня заявления о восстановлении чести и достоинства гражданина рассматриваются только в судебном порядке. Но, зачастую, люди не обращаются в суды. Это влечет финансовые затраты и много времени «съедает». Поэтому правонарушители остаются безнаказанными. В связи с чем государство предложило альтернативный вариант по защите чести и достоинства. То есть обратиться в госорганы — в Минкультуры. Но, прежде заявитель должен наравить скриншот поста или комментария в Службу судебной экспертизы при Минюсте, чтобы они провели экспертизу и установили, есть там клевета или оскорбление. При подаче заявления в Минкультуры надо приложить заключение экспертизы», — отметили в Минкультуры.

Чиновники подтвердили — штрафы (за оскорбление от 50 до 70 тысяч сомов, за клевету — от 100 до 200 тысяч сомов — Прим.24.kg) будут поступать в госбюджет, а не заявителю и добавили — постановление Минкультуры о взыскании может быть обжаловано в судебном порядке. На время рассмотрения делопроизводство об административном правонарушении приостанавливается. То есть, если суд подтвердит правоту автора публикации в соцсетях или комментария, его не оштрафуют.

Напомним, с инициативой дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, предусматривающей административное наказание за клевету, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выступило по инициативе главы кабмина Акылбека Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295126/
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