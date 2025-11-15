19:01
До $5 миллиардов планирует отсудить у «Би-би-си» Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, на следующей неделе подаст в суд на британскую вещательную корпорацию «Би-би-си» за то, что в программе «Панорама» отредактировали его речь. Об этом сообщило Reuters.

По его словам, он потребует от «Би-би-си» компенсации на сумму от $1 до $5 миллиардов.

BBC извинилась перед Дональдом Трампом, но отказалась платить компенсацию

«Я думаю, что должен это сделать, ведь они даже признали, что смошенничали. Они изменили слова, которые я говорил», — сказал американский президент.

Как сообщалось ранее, в октябре 2024 года, за неделю до выборов президента США, на «Би-би-си» вышел выпуск программы «Панорама». Рассказывая о штурме Капитолия 6 января 2021 года, в программе смонтировали фрагменты двух разных выступлений Дональда Трампа так, что складывалось впечатление, будто он призывает собравшихся к беспорядкам и насилию.

Из-за скандала с отредактированной речью подали в отставку генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.
