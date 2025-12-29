В Ингушетии суд впервые защитил честь девушки. Муж обвинял ее в добрачной связи

В Ингушетии завершился резонансный судебный процесс о клевете, где 52-летний житель республики признан виновным в ложном обвинении своей 22-летней супруги в добрачной связи. Об этом сообщает «Российская газета».

Муж выдвинул обвинения спустя три дня после свадьбы и вернул девушку в дом родителей, несмотря на медицинское заключение, подтверждавшее ее невиновность.

Родственники девушки не побоялись огласки и обратились в суд, создав редкий для региона прецедент. Суд признал мужчину виновным в клевете и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Юристы отмечают, что подобные случаи на Северном Кавказе чаще всего замалчиваются, а обвиненные женщины становятся изгоями, даже если вина не доказана.