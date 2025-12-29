18:58
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

В Ингушетии суд впервые защитил честь девушки. Муж обвинял ее в добрачной связи

В Ингушетии завершился резонансный судебный процесс о клевете, где 52-летний житель республики признан виновным в ложном обвинении своей 22-летней супруги в добрачной связи. Об этом сообщает «Российская газета».

Муж выдвинул обвинения спустя три дня после свадьбы и вернул девушку в дом родителей, несмотря на медицинское заключение, подтверждавшее ее невиновность. 

Родственники девушки не побоялись огласки и обратились в суд, создав редкий для региона прецедент. Суд признал мужчину виновным в клевете и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Юристы отмечают, что подобные случаи на Северном Кавказе чаще всего замалчиваются, а обвиненные женщины становятся изгоями, даже если вина не доказана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356512/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
До $5 миллиардов планирует отсудить у «Би-би-си» Дональд Трамп
Суд оштрафовал кыргызстанку за распространение ложной информации в соцсетях
В КР через 10 дней начнут штрафовать за распространение ложной информации
Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата
Закон о клевете. В ЖК просят акыйкатчи отреагировать на инициативу кабмина
Кабмин решил ликвидировать Центр по исследованию информационной среды
CPJ призывает отменить уголовную ответственность за клевету в интернете и СМИ
Оскорбления и клевета в интернете: как выражать недовольство без угрозы штрафа
Оскорбления и клевета в интернете: закон о штрафах подписал Садыр Жапаров
Штрафы за оскорбления в СМИ. ЖК в третьем чтении принял законопроект
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
29 декабря, понедельник
18:36
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы с...
18:02
В Ингушетии суд впервые защитил честь девушки. Муж обвинял ее в добрачной связи
17:59
Как будут работать больницы в новогодние каникулы — Минздрав
17:43
25 тысяч новых рабочих мест: как соцконтракты изменили жизнь семей в 2025 году
17:15
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента