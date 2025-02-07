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Общество

Оскорбления и клевета в интернете: как выражать недовольство без угрозы штрафа

С 10 февраля в Кыргызстане вступит в силу новая норма Кодекса о правонарушениях, предусматривающая штраф за оскорбление и клевету в интернете.

Теперь за «клевету и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» физлица будут обязаны выплатить 20 тысяч сомов, а юридические лица — 65 тысяч сомов.

Еще во время обсуждения законопроекта, инициированного кабинетом министров, пользователи социальных сетей опасались, что в случае принятия новой нормы любые негативные высказывания будут расцениваться как клевета и граждане потеряют возможность выражать свое мнение относительно происходящих в стране событий. После принятия закона в социальных сетях даже были призывы перестать писать посты негативного характера.

Однако юрист Фатима Якупбаева считает, что выражать недовольство можно и нужно, но призывает делать это корректно и без нарушений закона.

По ее словам, недовольство не должно содержать оскорблений и грубых высказываний. Например, нельзя писать:

  • «Этот врач — некомпетентный идиот!»
  • «Компания — полный обман, их владельцы мошенники!»
  • «Ты бездарность, таких, как ты, нельзя подпускать к работе!»

Также сообщения не должны содержать недостоверной информации:

  • «Этот магазин торгует подделками!» (если нет доказательств);
  • «Этот человек взял взятку!» (без подтвержденных фактов);
  • «Фирма занимается отмыванием денег!» (если нет официальных данных).

Критику, по словам Якупбаевой, можно писать без нарушений. Для этого нужно:

  • формулировать как личное мнение. Например: «Я не рекомендую этого врача, потому что его методы лечения мне не помогли»;
  • использовать факты вместо эмоций. Например: «В магазине продали товар с истекшим сроком годности. Фото прилагаю» или «На сайте написано одно, а на деле вышло иначе. Поддержка не отвечает»;
  • критиковать действия, а не личность. Например: «Компания работает неэффективно, заказы постоянно задерживаются» или «Меня не устраивает уровень сервиса в этом банке, операторы долго отвечают»;
  • задавать вопросы вместо обвинений. Например: «Кто-нибудь сталкивался с проблемами в этом автосервисе? Мне некачественно сделали ремонт» или «Почему в этом магазине цены выше, чем на сайте?»

Придерживаясь этих рекомендаций, кыргызстанцы могут продолжать выражать свое мнение, не нарушая закон и не опасаясь быть оштрафованным, считает юрист.

Изначально Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, инициировавшее этот законопроект в апреле 2024 года, предлагало назначить штраф в размере 100 тысяч и 200 тысяч сомов для физических и юридических лиц соответственно. Однако в ходе обсуждения в парламенте размеры штрафов были снижены.

Хотя депутаты и приняли предлагаемый кабмином законопроект, часть из них высказывалась против, отмечая, что это нарушает свободу слова. Например, депутат Дастан Бекешев называл инициативу «налогом на слово». Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева также выступала против этого документа, говоря о необходимости обеспечения свободы слова и соблюдения прав человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319228/
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