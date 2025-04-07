Закон о клевете. В ЖК просят акыйкатчи отреагировать на инициативу кабмина

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил омбудсмена Джамилю Джаманбаеву отреагировать на законопроект, которым предлагается ввести ответственность за распространение недостоверной, ложной информации.

«Кто будет определять, что информация ложная и недостоверная? Очень большие проблемы возникнут из-за этого закона. Завтра никто вообще что-либо утверждать и писать не сможет», — сказал парламентарий.

Дастан Бекешев отметил, что акыйкатчи должен быть на страже всех прав граждан.

Напомним, в конце января 2025 года президент КР подписал закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете. Теперь, согласно Кодексу о правонарушениях, административное наказание за оскорбление для физических лиц составит 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч.

Закон вступил в силу 10 февраля 2025 года.