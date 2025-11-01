12:54
Общество

Суд оштрафовал кыргызстанку за распространение ложной информации в соцсетях

Гражданка КР Асель Тынчтыкбек кызы оштрафована на 20 тысяч сомов за распространение ложной информации. Фотографии постановления суда опубликованы в соцсетях.

Согласно документу, решение 23 октября вынес Ленинский районный суд Бишкека. В нем говорится, что Асель Тынчтыкбек кызы, 1991 года рождения, 23 сентября опубликовала пост, в котором написала, что гражданка Д. Казакбаева, работая в школе № 14, была задержана по обвинению в коррупции, а потом была назначена директором школы № 13.

В ходе судебного процесса обвиняемая сообщила, что опубликовала информацию, взятую из интернета.

Асель Тынчтыкбек кызы была привлечена к ответственности по статье 107«Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет» Кодекса о правонарушениях. Суд оштрафовал ее на 20 тысяч сомов.

