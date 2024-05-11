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Общество

Нравится ли читателям 24.kg проект пирса в форме комуза? Итоги опроса

Читатели 24.kg поделились своим мнением относительно нового проекта иссык-кульского пирса в форме комуза. Опрос проведен на сайте редакции.

Проект понравился 44 процентам респондентов, принявшим участие в голосовании редакции. Против высказались 29 процентов участников опроса. Еще 26 процентов заметили, что в стране есть проблемы и поважнее.

Немного отличаются итоги голосования, проведенного в Telegram-канале редакции. 48 процентов ответили, что им нравится предложенный вариант пирса, 15 процентам, напротив, проект пришелся не по душе. И 37 процентов ответили, что есть более важные проблемы.

Ранее президент Садыр Жапаров поинтересовался у кыргызстанцев, поддерживают ли они проект нового пирса в туристическом центре «Рух Ордо» на Иссык-Куле. По его словам, 96 процентов проголосовали за, поэтому проект остался без изменений.

Новый пирс станет самым большим на побережье. Он будет иметь форму национального кыргызского музыкального инструмента — комуза. На причале построят ресторан в форме юрты, там будут подавать только национальные блюда.

«Там самого комуза нет. Есть только форма. Предпринимается попытка прославить и представить посетившим нашу республику туристам наши комуз и юрту. Что в этом плохого? Хорошо же, если мы покажем туристам «Рух Ордо» и после посещения комплекса пригласим их в юрту, угостим национальной едой. Наши юноши и девушки, обслуживающие ресторан, будут носить национальную одежду. Что плохого, если мы сохраним свой национальный колорит и покажем его иностранцам?» — сказал Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293673/
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