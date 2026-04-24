Стройкомпании проверяют, сбрасывают ли они песок и грунт в Иссык-Куль

В районе села Тамчи на берегу озера Иссык-Куль начаты внеплановые проверки в отношении строительных компаний, которых подозревают в возможном сбросе песка и грунта в акваторию озера. Основанием стали видеоматериалы, опубликованные в СМИ и социальных сетях, а также официальные обращения граждан и организаций.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора напомнили, что ранее в средствах массовой информации и интернете опубликованы видеоматериалы, на которых зафиксированы предполагаемые факты сброса песка и грунта в акваторию озера Иссык-Куль со стороны строительных компаний ОсОО «Елизавета», «Урпак Резорт» и «Авангард Стиль», осуществляющих деятельность в селе Тамчи.

По данным надзорных органов, 22 апреля в Иссык-Кульское региональное управление Службы экологического и технического надзора поступили официальные обращения от физических и юридических лиц по указанным фактам.

После согласования с Минэкономики с 23 апреля в отношении вышеуказанных строительных компаний начаты внеплановые проверочные мероприятия.

По их итогам в рамках действующего законодательства будут приняты соответствующие меры.

В рамках проверки специалисты проводят маркшейдерские измерения, чтобы определить площадь и объем участков прибрежной зоны, которые могли быть изменены в результате возможного сброса песка и грунта. Также запрошены разрешительные и иные документы, связанные с проведением строительных работ в водоохранной зоне и в пределах водного объекта.

При этом отмечается, что на момент проверки запрашиваемые документы строительными компаниями предоставлены не были.

Ранее, в Министерстве строительства Кыргызстана прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о работах на берегу Иссык-Куля в районе Тамчи.

По данным ведомства, речь не шла о расширении акватории озера или его засыпке. Работы проводят исключительно для укрепления берега и устранения заболоченных участков с целью обеспечения безопасности туристов.