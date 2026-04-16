Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах

Президент КР обратился к гражданам с просьбой не использовать синтетические сети на озерах.

По его словам, на протяжении последних пяти лет государству не удается полностью очистить Иссык-Куль от синтетических сетей.

«Сотрудники МВД, МЧС и Министерства природных ресурсов, невзирая на время года, проводят работы по очистке озера от сетей. Давайте ценить их труд. Не будем устанавливать сети. Сохраним природу чистой и передадим ее следующим поколениям. Аналогичная ситуация наблюдается и на озере Сон-Куль, а также в Токтогульском водохранилище», — отмечает Садыр Жапаров.

Он добавляет, что среди населения наверняка звучат мнения о том, почему нет запрета на ввоз сетей через таможню.

«Безусловно, ввоз синтетических сетей в Кыргызстан запрещен. Однако, по всей видимости, сети, завезенные ранее, до сих пор остаются в использовании. В связи с этим просим всех, у кого имеются ранее приобретенные сети, добровольно сдать их в вышеуказанные министерства», — добавил Садыр Жапаров.