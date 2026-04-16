13:55
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Власть

Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах

Президент КР обратился к гражданам с просьбой не использовать синтетические сети на озерах.

По его словам, на протяжении последних пяти лет государству не удается полностью очистить Иссык-Куль от синтетических сетей.

«Сотрудники МВД, МЧС и Министерства природных ресурсов, невзирая на время года, проводят работы по очистке озера от сетей. Давайте ценить их труд. Не будем устанавливать сети. Сохраним природу чистой и передадим ее следующим поколениям. Аналогичная ситуация наблюдается и на озере Сон-Куль, а также в Токтогульском водохранилище», — отмечает Садыр Жапаров.

Он добавляет, что среди населения наверняка звучат мнения о том, почему нет запрета на ввоз сетей через таможню.

«Безусловно, ввоз синтетических сетей в Кыргызстан запрещен. Однако, по всей видимости, сети, завезенные ранее, до сих пор остаются в использовании. В связи с этим просим всех, у кого имеются ранее приобретенные сети, добровольно сдать их в вышеуказанные министерства», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370637/
просмотров: 200
Версия для печати
Популярные новости
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по&nbsp;поручению Ташиева Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Облегчение для мужчин. Для прописки не&nbsp;будут требовать справку о&nbsp;военном учете Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
16 апреля, четверг
13:39
В селах Кыргызстана врачей в 4 раза меньше, чем в городах В селах Кыргызстана врачей в 4 раза меньше, чем в город...
13:36
Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах
13:33
В КР ужесточают ответственность лиц при трансформации ценных земель под бизнес
13:23
Строительство канализации в Ноокате начнется в 2027 году
13:11
В Кыргызстане создают правовую базу для развития геопарков