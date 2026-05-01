Геопарки как новая точка роста: на Иссык-Куле обсудили будущее горных регионов

В Иссык-Кульской области проходит симпозиум, посвященный созданию и развитию геопарков в Кыргызстане.

Мероприятие проходит в селе Каджи-Сай и посвящено теме «Перспективы создания и развития геопарков в горных регионах Кыргызстана». Оно организовано в рамках пятилетия действий по развитию горных регионов (2023–2027 годы).

Инициатором выступила специальный представитель президента по горной повестке Динара Кемелова при поддержке международных организаций и госорганов.

В работе симпозиума участвуют депутаты Жогорку Кенеша, представители администрации президента, профильных министерств, местных властей, а также эксперты и международные партнеры.

Участники обсуждают создание геопарков как инструмента устойчивого развития горных территорий — от сохранения природного и культурного наследия до развития туризма, науки и зеленой экономики.

Отдельное внимание уделено уже существующим инициативам:

«Тескей геопарк» на южном берегу Иссык-Куль,

«Мадыген» в Баткенская область,

проект геопарка в Ошская область.

Также обсуждаются вопросы создания единого координационного органа, развития научной базы и совершенствования законодательства в этой сфере.

Ожидается, что по итогам симпозиума будут выработаны конкретные шаги для включения Кыргызстана в международную сеть Глобальных геопарков ЮНЕСКО и развития горных регионов страны.