14:04
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

Юрта на воде стала звездой фестиваля абрикоса на Иссык-Куле

В селе Кичи-Жаргылчак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области проходит фестиваль «Өрүк фест». Об этом сообщили организаторы.

Как отмечается, мероприятие направлено на объединение усилий сельских сообществ, привлечение инвестиций в развитие садоводства, продвижение местной сельхозпродукции и развитие экотуризма.

Однако главным событием фестиваля неожиданно стала не столько абрикосовая тема, сколько… юрта, приплывшая по озеру.


По словам организаторов, местный мастер Марат Орозалиев соорудил белую юрту, которую буквально «пустили в плавание» по озеру Иссык-Куль. Конструкция держалась на платформе с установленными под ней надувными камерами — их специально привезли из Бишкека.
24.kg
Фото 24.kg

В результате юрта, словно «белый лебедь», проплыла по воде несколько километров и эффектно прибыла к месту праздника.

Ирония в том, что фестиваль абрикосового цвета в итоге запомнился белой юртой. Но, похоже, именно такие детали и делают события по-настоящему заметными.

Праздник продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370451/
просмотров: 302
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
15 апреля, среда
14:00
Итоги марта. За счет чего растет экономика Кыргызстана и какие риски появились Итоги марта. За счет чего растет экономика Кыргызстана...
13:52
Юрта на воде стала звездой фестиваля абрикоса на Иссык-Куле
13:43
Депутат предлагает выдавать краткосрочные разрешения на тонировку автомобилей
13:35
Мэрию Бишкека призывают пересмотреть строительство дороги через кампус «Манас»
13:30
Кыргызский футбольный союз утвердил новый состав исполкома. Список