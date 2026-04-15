Юрта на воде стала звездой фестиваля абрикоса на Иссык-Куле

В селе Кичи-Жаргылчак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области проходит фестиваль «Өрүк фест». Об этом сообщили организаторы.

Как отмечается, мероприятие направлено на объединение усилий сельских сообществ, привлечение инвестиций в развитие садоводства, продвижение местной сельхозпродукции и развитие экотуризма.

Однако главным событием фестиваля неожиданно стала не столько абрикосовая тема, сколько… юрта, приплывшая по озеру.

По словам организаторов, местный мастер Марат Орозалиев соорудил белую юрту, которую буквально «пустили в плавание» по озеру Иссык-Куль. Конструкция держалась на платформе с установленными под ней надувными камерами — их специально привезли из Бишкека.

В результате юрта, словно «белый лебедь», проплыла по воде несколько километров и эффектно прибыла к месту праздника.

Ирония в том, что фестиваль абрикосового цвета в итоге запомнился белой юртой. Но, похоже, именно такие детали и делают события по-настоящему заметными.

Праздник продолжается.