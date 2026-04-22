Скандал на Иссык-Куле, в Минстрое ответили на слухи о засыпке берега

В Министерстве строительства Кыргызстана прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о работах на берегу Иссык-Куля в районе Тамчи.

Как говорится в официальном сообщении, речь не идет о расширении акватории озера или его засыпке. Работы проводят исключительно для укрепления берега и устранения заболоченных участков с целью обеспечения безопасности туристов.

В ведомстве подчеркнули, что границы озера не изменятся, а вмешательство носит инженерный характер — для укрепления берега и защиты строящихся объектов.

Отмечается, что из-за болотистого состояния побережья в этой зоне проводится отсыпка грунта, который берется непосредственно с данной территории. После завершения работ поверхность выровняют, а сверху уложат слой очищенного песка.

По данным министерства, в районе Тамчи ведется строительство трех пятизвездочных пансионатов и все работы выполняют на основании разрешительных документов.

Также заявлено, что экологические требования соблюдаются в полном объеме: вредные вещества не используют, а ситуацию контролируют.

Власти призвали граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники.