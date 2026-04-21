Иссык-Куль доходил до Боомского ущелья: глава НАН рассказал о древнем масштабе

Озеро Иссык-Куль около 26 тысяч лет назад простиралось значительно дальше современных границ — вплоть до Боомского ущелья. Об этом сообщил президент Национальной академии наук Кыргызстана Канат Абдрахматов.
Ученый отметил, что следы древнего дна озера можно увидеть и сейчас — это характерные белые глины, сформировавшиеся в результате длительного нахождения под водой.
Канат Абдрахматов подчеркнул, что подобные геологические данные помогают лучше понять климатические и природные изменения, происходившие на территории Кыргызстана в далеком прошлом.