Садыр Жапаров объяснил, почему решил провести опрос по иссык-кульскому пирсу

«Если бы это был политический вопрос, я бы принял собственное решение, не спрашивая людей», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар», комментируя решение о проведении опроса по форме пирса на Иссык-Куле.

По словам главы государства, 80 процентов народа оказали ему доверие и дали право самому решать судьбу и будущее страны на шесть лет. Но, поскольку речь о национальном инструменте, решил провести опрос.

Потому что мне позвонил мой пресс-секретарь и сказал, что все пишут разные мнения, а есть и те, кто проклинает. Меня это сильно задело, поэтому я опубликовал опрос. Садыр Жапаров

«В опросе большинство людей, а именно 96 процентов, проголосовали за. Поэтому проект остался без изменений. Там самого комуза нет. Есть только форма. Напротив, предпринимается попытка прославить и представить посетившим нашу республику туристам наши комуз и юрту. Что в этом плохого? Хорошо же, если мы покажем туристам «Рух Ордо» и после посещения комплекса пригласим их в юрту, угостим национальной едой. Наши юноши и девушки, обслуживающие ресторан, будут носить национальную одежду. Что плохого, если мы сохраним свой национальный колорит и покажем его иностранцам?» — уверен он.

Президент решил поинтересоваться у кыргызстанцев, поддерживают ли они проект нового пирса в туристическом центре «Рух Ордо» на Иссык-Куле.

Новый пирс станет самым большим на побережье. Он будет иметь форму национального кыргызского музыкального инструмента — комуза. На причале построят ресторан в форме юрты, там будут подавать только национальные блюда.