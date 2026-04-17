Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час

В Иссык-Кульской области с 21 по 23 апреля пройдут командно-штабные учения «Безопасность-2026». Об этом сообщила областная администрация.

Учения состоятся в Караколе, а также в селах Казасуу и Ак-Суу.

В рамках мероприятий с 21.00 до 7.00 будет вводиться комендантский час.

Власти предупреждают, что в этот период возможны передвижения специальной техники и активные действия силовых структур.

Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие, не выходить на улицу без необходимости и строго соблюдать требования служб.

Отмечается, что все меры носят учебный характер и направлены на обеспечение безопасности.