Общество

Скоро туристический сезон. Плановых проверок на Иссык-Куле не будет

Фото Евгения Липкина. Иссык-Куль

Плановых проверок в Иссык-Кульской области во время приближающегося туристического сезона не будет в связи с временным мораторием на проверки субъектов предпринимательства. Об этом 24.kg сообщили в региональном управлении службы экологического и технического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Тем не менее при наличии фактов правонарушений чиновники обещают принимать меры.

«За нами остались внеплановые проверки — только по заявлениям правоохранительных органов, прокуратуры, а также по обращениям местного населения или райгосадминистраций», — отметили в управлении.

За использование пластиковых пакетов на Иссык-Куле выдано 950 предупреждений

Главный инспектор отдела экологического контроля Службы экотехнадзора при Минприроды Гулмира Тургунбаева в эфире «Биринчи радио» отметила, что в связи с подготовкой к турсезону инспекторы регионального управления выдают пансионатам, санаториям и гостевым домам план задач, обязательный для обеспечения экологической и технической безопасности.

«Тесно сотрудничаем с местными властями по запрету на использование и реализацию пластиковых пакетов на территории Иссык-Кульской области. Выдаем уведомления по очистным сооружениям. Если у каких-то объектов нет исправных очистных сооружений, они должны подключиться к центральным», — сказала она.

В эфире отмечено, что в регионе продолжаются рейдовые мероприятия. За первый квартал 2026 года выявлено шесть правонарушений, наложены штрафы на общую сумму 38,5 тысячи сомов. За причиненный ущерб рыбным запасам предъявлен иск на сумму 254 тысячи сомов. Из озера продолжают изымать синтетические сети.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане разработают механизм закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений. 
