Засыпка берега Иссык-Куля: эколог предупредил об опасных последствиях в будущем

То, что сегодня происходит на побережье озера Иссык-Куль, вызывает серьезную обеспокоенность, написала на своей странице в Facebook кандидат биологических наук, ректор Кыргызского национального аграрного университета Нурзат Тотубаева.

По ее словам, засыпка береговой линии — это не нейтральное вмешательство и не просто элемент строительства.

Это разрушение прибрежной (литоральной) зоны — наиболее важной и уязвимой части озера.

«Именно здесь сосредоточены ключевые процессы: самоочищение воды, воспроизводство рыбы, поддержание биологического равновесия. С научной точки зрения это зона, от которой зависит устойчивость всей экосистемы. Когда ее засыпают, она не «восстанавливается» в прежнем виде. Эти функции утрачиваются. Важно учитывать и другую особенность: Иссык-Куль — замкнутый водоем. Это означает, что любые загрязнения и последствия хозяйственной деятельности не выводятся из системы, а накапливаются. Эффект может быть неочевиден сегодня, но он проявляется со временем и, как правило, в более сложной форме», — пояснила Нурзат Тотубаева.

Она отметила, что мы уже видим признаки нарастающего давления: трансформация береговой линии, увеличение антропогенной нагрузки, рост рисков процессов эвтрофикации.

Если текущая практика сохранится, изменения будут постепенными, но системными.

Через 10–20 лет это выразится в ухудшении качества воды, снижении биоразнообразия и утрате природных характеристик, которые делают озеро уникальным.

«Главная проблема в том, что такие процессы долго остаются незаметными. Но именно это и делает их наиболее опасными. Необходимо ограничить вмешательство в прибрежную зону, усилить экологические требования и перейти от логики освоения к логике сохранения. Иначе последствия будут уже не предметом научных прогнозов, а реальностью», — предупредила специалист.

Ранее министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев заявил, что на отдельных участках побережья ранее образовались заболоченные зоны, которые отпугивали туристов. В связи с этим решили провести работы по восстановлению пляжей: создать грунтовую основу и засыпать ее песком. По его словам, такие меры помогут улучшить состояние акватории, запустить процессы самоочищения и привести пляжи в соответствие с требованиями туристической инфраструктуры.
