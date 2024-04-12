Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Стройтехнике должны мыть колеса

С 12 апреля ужесточается контроль над соблюдением требований к чистоте и экологии в сфере строительства. Мэр города Айбек Джунушалиев подписал распоряжение, которым поручил муниципальной инспекции, главам административных районов столицы и департаменту государственного архитектурно-строительного контроля Госстроя усилить работу по обеспечению исполнения требований Правил благоустройства Бишкека.

В частности, в соответствии с пунктом 8.20 Правил благоустройства строительные компании, подрядные организации обязаны в течение 10 календарных дней оборудовать строительные объекты пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.

«В случае выявления фактов нарушений правил, в том числе загрязнения проезжей части улицы или дороги со строительных площадок, поручено принять меры по приостановлению строительных работ на объектах до устранения нарушений», — сказали в муниципалитете.