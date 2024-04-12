Алтынбек Маматов назначен в порядке ротации на должность начальника управления по контролю за землепользованием мэрии. Ранее он был заместителем директора департамента по управлению муниципальным имуществом.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Айбек Джунушалиев.