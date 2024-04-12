Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Стройтехнике должны мыть колеса
С 12 апреля ужесточается контроль над соблюдением требований к чистоте и экологии в сфере строительства. Мэр города Айбек Джунушалиев подписал распоряжение, которым поручил муниципальной инспекции, главам административных районов столицы и департаменту государственного архитектурно-строительного контроля Госстроя усилить работу по обеспечению исполнения требований Правил благоустройства Бишкека.
В частности, в соответствии с пунктом 8.20 Правил благоустройства строительные компании, подрядные организации обязаны в течение 10 календарных дней оборудовать строительные объекты пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.
«В случае выявления фактов нарушений правил, в том числе загрязнения проезжей части улицы или дороги со строительных площадок, поручено принять меры по приостановлению строительных работ на объектах до устранения нарушений», — сказали в муниципалитете.
Три зоны платной парковки
В мэрии города сообщили подробности организации платной парковки. Накануне МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объявило тендер на приобретение «Автоматизации системы городских парковок и оптимизации дорожного трафика Бишкека» методом неограниченного участия.
В муниципалитете напомнили, что первую электронную парковку возле мэрии столицы оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в Бишкеке платных парковочных зон.
В рамках этого проекта в пилотном режиме планируют внедрить на всей территории города платные парковочные зоны, которые разделят следующим образом:
- зона № 1 — район, ограниченный улицами Боконбаева, Ибраимова, Фрунзе, бульваром Молодой Гвардии;
- зона № 2 — район, ограниченный улицей Ахунбаева, проспектом Жибек Жолу, улицами Торекула Айтматова и Фучика (за исключением зоны № 1);
- зона № 3 — остальные улицы, не вошедшие в зоны № 1 и 2.
Оплата парковки будет производиться посредством сканирования QR-кода с дисплея оборудования (паркомат) либо в самом приложении.
Площадь Ала-Тоо ждет реконструкция
Эскизный проект реконструкции находится на завершающей стадии в муниципальном предприятии «Бишкекглавархитектура», в ближайшее время начнутся работы по его реализации.
Скверы Трудовой Славы, Дружбы, имени Таттыбубу Турсунбаевой и монумент Дружбы народов, включая пешеходные зоны в районе площади, будут временно перекрыты.
Ранее на коллегии Бишкекглавархитектуры представили эскизы.
Сообщалось, что площадь планируется сделать культурным и туристическим объектом. В проекте также увеличить высоту флагштока до 100 метров, сейчас она составляет 45 метров.
МВД обустроит сквер
МВД проводит работу по обустройству сквера напротив здания ведомства.
«По окончании для горожан будет открыт сквер имени Феликса Дзержинского», — сказали в министерстве.
Кадровые перестановки
Алтынбек Маматов назначен в порядке ротации на должность начальника управления по контролю за землепользованием мэрии. Ранее он был заместителем директора департамента по управлению муниципальным имуществом.
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Айбек Джунушалиев.