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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

На улице нет тротуара? В мэрии Бишкека подсказали, куда идти

Тротуары в Бишкеке — больная тема для горожан. На протяжении многих лет столичные власти уделяли повышенное внимание ремонту дорог, пешеходной же инфраструктуре оставались лишь крохи. Ситуация немного улучшилась с началом реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека». Потому как он подразумевал реконструкцию не только проезжей части, но и ремонт, а иногда даже строительство тротуаров.

Вплавь, вприпрыжку и по проезжей части

Но читатели 24.kg продолжают присылать в редакцию фото и видео разбитых пешеходных аллей, по которым ходить можно только с опаской. А для маломобильных граждан, для родителей с детскими колясками они становятся непреодолимым препятствием. Только с начала октября сообщили о восьми проблемных участках.

Возникла парадоксальная ситуация, когда пешеходы не могут безопасно передвигаться по недавно отремонтированным тротуарам.

Как, например, на улице 7 Апреля, где аллея упирается в газон. Чтобы пройти, люди вынуждены выходить на проезжую часть, затем перешагнуть ограждение и перепрыгнуть через арык. Настоящий квест.

Лужи и грязь — обычное дело на тротуаре на проспекте Жибек Жолу в районе пересечения с улицей Пархоменко. Здесь пешеходы также вынуждены выходить на проезжую часть.

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Не лучше дело и в центре города — тротуар на улице Уметалиева между проспектом Чуй и улицей Рыскулова находится в ужасном состоянии. Горожане отмечают, что этот отрезок — «под самым боком у мэрии». Подобная картина и на пересечении Московской и бульвара Молодой Гвардии. «Городские службы сначала спилили здесь дерево, потом выкорчевывали пень, далее приехал экскаватор и заменил трубу для полива. Скоро тут будет еще большее месиво из грязи. Совсем на столицу не похоже», — написал читатель.

Ходить по проезжей части вынуждены и жители 6-го микрорайона. Причина — недоделанный тротуар. «Вдоль домов № 17, 18, 19 должны были проложить тротуар до школы. Но этот тротуар почему-то закончился возле 17-го дома», — сообщил читатель.

Ремонтные работы на коммуникациях тоже вносят свою лепту в отвратительное состояние пешеходной инфраструктуры. Так, на улице Токтогула не восстановили брусчатку на тротуаре после замены труб. «Раскопали люк, подняли брусчатку, а прораб не хочет возвращать все как было. Люди ночью ноги себе переломают. Одно делают, другое гробят», — жалуются горожане.

А на некоторых улицах бишкекчане рискуют остаться вообще без аллей, потому что их строительству мешают заборы.

Как на Абдумомунова. На одном отрезке препятствием стало ограждение городской прокуратуры Бишкека, а на другом — АКБ «Кыргызстан». Правда, в первом случае мэрия планирует демонтировать забор. А вот со вторым участком все сложнее — у банка имеются все соответствующие разрешительные и правоустанавливающие документы на земельный участок.

По информации мэрии, сейчас ведутся переговоры для получения разрешения строительства тротуара (около 30 метров).

О тротуаре проблемном сообщи

Но проблемных участков в столице намного больше. И городские активисты из инициативы PeshCom решили собрать информацию о них, чтобы помочь столичным службам.

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«Нам часто сообщают о создании на тротуарах парковок для машин, возведении на них пристроек или забора на время строительства. Где-то тротуары разбиты и не ремонтировались целую вечность, а где-то их вообще нет. Мы не можем решить эти проблемы, но решили собрать в течение октября базу таких тротуаров и передать их соответствующим службам», — отметили активисты.

В мэрии отмечают, что поменяли концепцию ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом на встрече «Шааркана» сообщил вице-мэр Максатбек Сазыкулов. Он признал, что раньше пешеходным аллеям уделяли мало внимания. «На них был минимальный заказ», — сказал он.

При формировании титульного списка, то есть схем и планов строительства дорог и тротуаров на следующий год, упор будем делать на тротуары.

Максатбек Сазыкулов

В пресс-службе мэрии на жалобы читателей по улице Уметалива и проспекту Жибек Жолу ответили, что в этом году ремонт тротуаров не предусмотрен.

«В следующем году планируется активно строить тротуары, для включения в титульный список по капитальному ремонту тротуаров, горожанам следует обратиться в районную администрацию», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211302/
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