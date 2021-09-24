Автомобилистам везде раздолье. Почему так быть не должно

Почему расширение дорог не только не решает проблему пробок, но и приводит к увеличению смертности, ухудшению экологической и экономической ситуации в городе, обсудили активисты и представители столичной мэрии на диалоговой площадке «Шааркана».

Чем шире дороги, тем больше машин

Руководитель инициативы Peshсom Рада Валентина кызы отметила, что сегодня в Бишкеке насчитывается более 400 тысяч машин. И это без учета маятниковой миграции.

Сколько автомобилей ежедневно въезжают в столицу, никто не может сказать. Учет просто не ведет ни одно ведомство.

«Есть исследование по количеству людей, которые приезжают на маршрутных такси, — около 60 тысяч человек. Они живут в области, но учатся или работают в столице, приезжают в нее по делам», — отметила она.

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Постоянный ремонт и расширение дорог стимулируют и без того высокий спрос на использование автомобилей. А их переизбыток приводит не только к пробкам на дорогах: 95 процентов времени машины просто занимают пространство. Сейчас это примерно 1/7 площади столицы. «Но машине нужно как минимум два места для парковки: возле дома и работы. Соответственно, эта площадь увеличивается вдвое. Расширение дорог приводит к тому, что с обеих сторон обочины занимают припаркованные машины. А так как на многих улицах вообще нет тротуаров, пешеходам приходится идти по проезжей части, рискуя своей жизнью», — добавила она.

«Расширение дорог почти в три раза увеличивает количество ДТП из-за ограничения видимости, превышения скоростного режима и других факторов», — отметила аналитик по транспорту Нуржан Чунуева.

В 2020 году зарегистрировано 2 тысячи 183 ДТП, в которых погибли 72 человека, а травмы получили 2 тысячи 860.

Однако, по ее словам, в Бишкеке на средства китайского гранта расширяют улицы с 2016 года, несмотря на многочисленные протесты экспертов.

«Европейские города отказались от расширения дорог еще в 1980-х годах. В Швеции была разработана программа «Ноль смертей» (Vision Zero). И в 2018 году в Стокгольме погиб только один человек. Согласно программе, проектировщики улиц несут такую же ответственность за ДТП, как и водители. В Америке, где раньше расширяли улицы, теперь их сужают», — добавила Нуржан Чунуева.

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Она добавила, что такую программу начали внедрять в Казахстане и Беларуси.

У расширения дорог есть и другие негативные последствия для экономики и экологии города. «Из-за снижения количества зеленых насаждений повышается температура как на улице, так и в помещениях. Людям приходится пользоваться кондиционерами. Снижается туристическая привлекательность, потому что города должны быть удобными для пешеходов. Бизнес-объекты вдоль трасс имеют меньше посетителей, потому что пешеходы, видя витрины, заходят в магазины, а автомобилисты проезжают мимо. Падают цены на недвижимость. Думаю, никто бы не хотел жить в доме вдоль магистральной улицы», — отметила Нуржан Чунуева.

А о пешеходах в последнюю очередь

Аналитик считает, что в столице надо развивать альтернативный, городской транспорт. Последний должен стать дешевле, быстрее и удобнее личного.

Задача транспортной системы — перемещение людей, а не автомобилей, задача умного города — не победить пробки, а пересадить людей из машин на другие виды транспорта. Рада Валентина кызы

Однако сегодня система общественного транспорта оставляет желать лучшего. Около 88 процентов пассажиров в Бишкеке перевозят маршрутки. «Но они не покрывают потребности горожан. На окраинах города есть много мест, где вообще нет никакого транспорта, в то время как центральные улицы перегружены», — отметила Рада Валентина кызы.

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Не уделяет мэрия должного внимания и сопутствующей инфраструктуре. Многие остановки проектируются и строятся без учета того, как к ним будут подходить пассажиры: арыки, лестницы, отсутствие подводящих аллей. Все это становится непреодолимым препятствием для маломобильных людей: родителей с детскими колясками, людей с инвалидностью, пожилых. Да и сами остановочные неуютны.

Отсутствие ровного асфальта, ливневых решеток, обклеенные рекламой грязные стены — это далеко не все неудобства, с которыми сталкиваются пассажиры.

«На наших остановках нет никаких щитов с навигацией. Сейчас можно в телефоне посмотреть, какой маршрут куда идет. Но ведь может не быть смартфона, как человеку ориентироваться? Вот в этих случаях и помогают такие схемы», — добавила Рада Валентина кызы.

Пешеходы у городских властей вообще давно в роли Золушки. На протяжении многих лет тротуары практически не ремонтировали, во многих местах нет соединения между отдельными участками, нередко они упираются в какие-то постройки, заборы, тупики, не освещены. Где-то на них вообще делают парковки или автомойки. Качество новых тротуаров тоже оставляет желать лучшего — лужи на них привычное явление, хотя рядом на отремонтированной проезжей части сухо.

Нерегулируемые пешеходные переходы через восьмиполосную дорогу, отсутствие островков безопасности, надземные и подземные переходы также усложняют жизнь горожанам, которые передвигаются по городу пешком или на велосипедах, самокатах и других видах транспорта.

Тротуары построят, автобусы завезут

Первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов, который также выступил на «Шааркане», отметил, что в последнее время город начал проводить активную политику по обеспечению горожан общественным транспортом. Частная компания уже завезла партию небольших автобусов Isuzu узбекской сборки, до конца года ожидаются еще поставка транспорта большей вместимости на газомоторном транспорте.

«Маршрутки, можно сказать, уже вчерашний день. Но тем не менее мы благодарны, что в свое время они помогли с транспортным вопросом», — сказал он.

Первый вице-мэр также отметил, что муниципалитет поменял концепцию ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры.

При формирования титульного списка, то есть схем и планов строительства дорог и тротуаров на следующий год, упор будем делать на тротуары. Максатбек Сазыкулов

«Это была большая проблема. На них был минимальный заказ. Надеюсь, начнем исправлять ситуацию», — отметил он.

Бишкекчане тоже надеются, что городские власти наконец-то сделают столицу удобной для всех жителей, а не только для владельцев машин. И даже знают, как им в этом помочь, — достаточно просто забрать все служебные машины у чиновников мэрии и заставить их передвигаться пешком или в общественном транспорте. Такие предложения прозвучали на «Шааркане».