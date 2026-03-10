20:18
Самокаты на тротуарах Бишкека. С владельцами компаний мэрия провела беседу

Мэрия Бишкека ответила на обращение горожан по поводу беспорядочной парковки электросамокатов. Как сообщили в ее пресс-службе, администрация Первомайского района провела разъяснительную беседу с представителями компании, предоставляющей электросамокаты в аренду.

В ходе встречи им поручили усилить контроль за соблюдением правил парковки электросамокатов и принять меры по наведению порядка.

Самокаты на тротуарах мешают пройти. Жители Бишкека просят принять меры

Ранее жители столицы обратились к городским властям с просьбой принять меры в отношении пользователей электросамокатов и компаний, предоставляющих их в аренду. По словам горожан, оставленные на тротуарах средства индивидуальной мобильности затрудняют передвижение пешеходов.

