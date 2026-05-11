Почему после дождей Бишкек превращается в город рек на тротуарах и дорогах

С приходом непогоды и дождей жители Бишкека вновь сталкиваются с одной и той же проблемой — улицы, тротуары и дворы буквально уходят под воду. После сильных осадков многие участки города превращаются в реки, по которым сложно пройти пешеходам и проехать автомобилям.

Судя по фотографиям и видео, присланным в редакцию, арычная система на многих центральных улицах не справляется с потоками воды, не говоря уже про отдаленные районы столицы. Причина зачастую не только в объеме осадков, но и в состоянии самой ирригационной инфраструктуры.





Да, часть ответственности лежит и на самих горожанах — мусор нередко выбрасывают прямо в арыки или сметают туда во время уборки.

Однако проблема давно приобрела масштабный характер и требует системного решения. И, без сомнений, муниципалитет должен усиливать меры во время проливных дождей.

Ведь еще одной причиной подтоплений называют состояние городской инфраструктуры. Во многих местах тротуары имеют неровности и просадки, где после дождя образуются глубокие лужи. На большинстве улиц отсутствует нормальная система отвода воды.