Общество

Почему после дождей Бишкек превращается в город рек на тротуарах и дорогах

Фото из интернета

С приходом непогоды и дождей жители Бишкека вновь сталкиваются с одной и той же проблемой — улицы, тротуары и дворы буквально уходят под воду. После сильных осадков многие участки города превращаются в реки, по которым сложно пройти пешеходам и проехать автомобилям.

Судя по фотографиям и видео, присланным в редакцию, арычная система на многих центральных улицах не справляется с потоками воды, не говоря уже про отдаленные районы столицы. Причина зачастую не только в объеме осадков, но и в состоянии самой ирригационной инфраструктуры.

Арыки оказываются забиты мусором, листьями и грязью, из-за чего вода не уходит по каналам, а разливается по дорогам и тротуарам.

Да, часть ответственности лежит и на самих горожанах — мусор нередко выбрасывают прямо в арыки или сметают туда во время уборки.

Однако проблема давно приобрела масштабный характер и требует системного решения. И, без сомнений, муниципалитет должен усиливать меры во время проливных дождей.

Ведь еще одной причиной подтоплений называют состояние городской инфраструктуры. Во многих местах тротуары имеют неровности и просадки, где после дождя образуются глубокие лужи. На большинстве улиц отсутствует нормальная система отвода воды.

После каждого сильного дождя пешеходам приходится обходить огромные лужи, а автомобилистам — преодолевать затопленные участки дорог. Горожане считают, что Бишкеку необходимы комплексная очистка арычной системы и модернизация ливневой инфраструктуры, иначе каждая непогода продолжит превращать улицы города в водные потоки.
