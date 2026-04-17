Разрыли тротуар и залили смолой. Бишкекчане жалуются на беспорядок у остановки

Жители Бишкека пожаловались на состояние тротуара на пересечении улиц Садырбаева и Льва Толстого.
По их словам, участок раскопали еще в феврале — тогда сняли асфальт и высыпали грунт, из-за чего люди в дождь вынуждены ходить по грязи.
В результате пострадало новое покрытие — брусчатку и плитку возле магазинов и жилых домов залили смолой.
Горожане возмущены качеством работ и называют происходящее халатностью, создающей неудобства для пешеходов.
