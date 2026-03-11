Бишкекчане жалуются на забор, перекрывший часть тротуара на улице Фере

Жители Бишкека обеспокоены в связи с установкой забора прямо на тротуаре по улице Фере на пересечении с улицей Элебесова. По их словам, ограждение заняло значительную часть пешеходной зоны и затрудняет проход.

Фото читателей

Как отмечают прохожие, сейчас в городе активно убирают ограждения, которые занимают муниципальную территорию, но этот забор по-прежнему на месте.

«Он занял половину тротуара — людям тяжело проходить. Кто здесь живет, что ему так можно?» — удивляются бишкекчане.

По словам местных жителей, также над тротуаром находится сточный желоб, вода из которого течет прямо на голову прохожих.

Они подчеркивают, что рядом находится школа, здесь ежедневно проходит большое число детей и других пешеходов. Из-за суженного тротуара передвигаться неудобно, особенно с детскими колясками.

