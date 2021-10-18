COVID-19. В Бишкеке 10 классов обучаются онлайн

В Бишкеке 10 классов в восьми школах обучаются онлайн из-за выявленных случаев COVID-19. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

Она отметила, что сегодня к традиционному режиму обучения вернулась школа-гимназия № 67, в которой ранее объявили карантин по COVID-19.

Виктория Мозгачева добавила, что сейчас в городе идет рост ОРВИ, есть случаи гриппа. «Хотелось бы обратиться к родителям: не отпускайте детей в школы и детские сады, если у них есть какие-либо симптомы — температура, кашель и другие», — сказала она.