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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке 10 классов обучаются онлайн

В Бишкеке 10 классов в восьми школах обучаются онлайн из-за выявленных случаев COVID-19. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

Она отметила, что сегодня к традиционному режиму обучения вернулась школа-гимназия № 67, в которой ранее объявили карантин по COVID-19.

Виктория Мозгачева добавила, что сейчас в городе идет рост ОРВИ, есть случаи гриппа. «Хотелось бы обратиться к родителям: не отпускайте детей в школы и детские сады, если у них есть какие-либо симптомы — температура, кашель и другие», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210746/
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