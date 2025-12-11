Рост ОРВИ: больницам выделили еще 200 коек и открыли мобильные пункты

В Кыргызстане продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и сезонным гриппом. В связи с этим в Республиканской клинической инфекционной больнице и Национальном центре охраны материнства и детства развернуты дополнительные 200 коек, сообщило Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи переведена на усиленный режим работы. В приемное отделение дополнительно привлекли 10 педиатров, чтобы обеспечить круглосуточную медицинскую помощь детям.

Для ускорения приема пациентов перед зданием больницы установили две мобильные клиники, оснащенные всем необходимым для первичного осмотра и диагностики.

Ранее и. о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов совершил внезапный визит в медучреждение, оценил ситуацию на месте и поручил принять дополнительные меры в связи с ростом количества обращений и увеличением числа заболевших.