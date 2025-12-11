17:23
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Общество

Рост ОРВИ: больницам выделили еще 200 коек и открыли мобильные пункты

В Кыргызстане продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и сезонным гриппом. В связи с этим в Республиканской клинической инфекционной больнице и Национальном центре охраны материнства и детства развернуты дополнительные 200 коек, сообщило Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи переведена на усиленный режим работы. В приемное отделение дополнительно привлекли 10 педиатров, чтобы обеспечить круглосуточную медицинскую помощь детям.

Для ускорения приема пациентов перед зданием больницы установили две мобильные клиники, оснащенные всем необходимым для первичного осмотра и диагностики.

Ранее и. о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов совершил внезапный визит в медучреждение, оценил ситуацию на месте и поручил принять дополнительные меры в связи с ростом количества обращений и увеличением числа заболевших.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354270/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Рост ОРВИ и гриппа. В Иссык-Кульской области 11 детсадов закрыты на карантин
В Бишкеке зарегистрировали 33 случая гонконгского гриппа
Каждый год одно и то же. Инфекционка трещит под наплывом пациентов с ОРВИ
В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Гонконгский грипп. Минздрав Казахстана рекомендует избегать людные места
От вирусов не помогут. Врачи советуют правильно использовать антибиотики
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Сезон гриппа и COVID-19. ВОЗ призывает сделать прививки, не ожидая пика ОРВИ
Вакцинация против гриппа началась в Кыргызстане
За неделю в Кыргызстане зарегистрировали более 5,3 тысячи случаев ОРВИ
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
17:16
В Париже представили макеты новых витражей для знаменитого собора Нотр-Дам В Париже представили макеты новых витражей для знаменит...
17:09
Рост ОРВИ: больницам выделили еще 200 коек и открыли мобильные пункты
16:58
Административный суд отказал Жылдызкан Джолдошевой: она готовит жалобу в ВС КР
16:53
Не готовые к зиме автомобили становятся причиной заторов на горных дорогах
16:34
Уже состоялся первый выпуск. Туркменистан готов делиться опытом по 12-летке