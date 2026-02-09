Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться

В Кыргызстане за неделю (2–8 февраля) зарегистрировали 12,4 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Как сообщили 24.kg в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 11,1 процента.

Из всех заболевших 73,8 процента составляют дети до 14 лет. Госпитализировано 12 процентов заболевших.

Медики продолжают дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.