Гонконгский грипп (штамм A(H3N2)) активнее всего распространяется среди детей от 5 до 14 лет. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Отмечается, что вирусы гриппа активно циркулируют по всему Евросоюзу, при этом доминирует тип A. Более трети выявленных случаев приходится на новую мутацию — «субклад K», которая быстро распространяется и обнаружена во всех странах.

«Циркуляция гриппа A(H3N2) сейчас наиболее высока среди детей от 5 до 14 лет», — отмечается в материалах ECDC.

Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.

Большинство людей болеет гриппом всего несколько дней, но возможно и тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания. Главные симптомы — высокая температура (от 38 градусов), лихорадка, озноб, кашель.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения гонконгским гриппом зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года.