В Оше рост ОРВИ и пневмонии. Семейные врачи перешли на усиленный режим работы

В Оше семейные центры врачей начали работать без выходных в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией. Об этом сообщили в региональном отделении Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, усиленный режим ввели для своевременного оказания медицинской помощи населению и регулирования потока пациентов.
Согласно установленному графику, семейные врачебные центры работают:
- в будние дни — с 8.00 до 20.00;
- в субботу — с 8.00 до 18.00;
- в воскресенье — с 8.00 до 14.00.
Медики призывают жителей города при повышении температуры, появлении кашля, слабости или затрудненном дыхании незамедлительно обращаться в семейные центры врачей и не заниматься самолечением.