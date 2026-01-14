В Оше рост ОРВИ и пневмонии. Семейные врачи перешли на усиленный режим работы

В Оше семейные центры врачей начали работать без выходных в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией. Об этом сообщили в региональном отделении Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, усиленный режим ввели для своевременного оказания медицинской помощи населению и регулирования потока пациентов.

Согласно установленному графику, семейные врачебные центры работают:

в будние дни — с 8.00 до 20.00;

в субботу — с 8.00 до 18.00;

в воскресенье — с 8.00 до 14.00.

Медики призывают жителей города при повышении температуры, появлении кашля, слабости или затрудненном дыхании незамедлительно обращаться в семейные центры врачей и не заниматься самолечением.