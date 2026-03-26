С начала 2026 года в Кыргызстане выросла заболеваемость сифилисом и ОРВИ

В феврале 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 42 тысячи случаев заболеваний инфекционными и паразитарными болезнями. Такие данные представлены в отчете Нацстаткомитета со ссылкой на Минздрав.

По его информации, в структуре инфекционных и паразитарных болезней преобладали острые респираторно-вирусные инфекции — 84,7 процента. На долю заболеваемости острыми кишечными инфекциями пришлось 4,6 процента; гастроэнтеритами, колитами, вызванными установленными возбудителями — 1,1 процента, аскаридозом — 1,5 процента и энтеробиозом — 2 процента.

В январе-феврале 2026-го по сравнению с тем же периодом прошлого года в расчете на 100 тысяч населения отмечен рост заболеваемости сифилисом (в два раза), острыми кишечными инфекциями (на 16,4 процента), ОРВИ (на 4,9 процента) и бруцеллезом (на 6,7 процента).

В то же время эпидемиологическая обстановка в январе-феврале текущего года характеризовалась значительным снижением заболеваемости вирусным гепатитом (на 76,3 процента) и ботулизмом (на 33,3 процента).

В январе-феврале 2026-го по сравнению с январем-февралем 2025-го при общем увеличении заболеваемости гастроэнтеритом и колитом в целом по республике на 31 процент, наблюдалось ее снижение в Баткенской (на 59 процентов), Нарынской (на 11,3 процента) и Чуйской (на 8 процентов) областях.

При общем росте заболеваемости бруцеллезом (на 6,7 процента) наблюдалось ее снижение в Бишкеке (на 75 процентов), а Чуйской (на 39,3 процента), Ошской (на 33,3 процента) и Нарынской (на 16,4 процента) областях.

Повышение заболеваемости бактериальной дизентерией (на 25 процентов) обусловлено ее увеличением в Чуйской области (в два раза) и в Бишкеке (в 1,8 раза).