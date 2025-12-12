18:31
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Рост ОРВИ и гриппа. Вторая база Центра материнства и детства заполнена больными

Вторая база Национального центра охраны материнства и детства в Бишкеке полностью перепрофилирована для приема пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией. Об этом сообщил директор учреждения Шайирбек Сулайманов.

По его словам, в связи с сезонным ростом заболеваемости по республике здесь развернули 145 койко-мест. На сегодняшний день лечение проходят 132 пациента.

«Позавчера к нам обратились 40 человек, из них 30 были госпитализированы. Вчера поступили 30, госпитализированы 24. Сейчас наблюдается небольшое снижение обращений. Все пациенты полностью обеспечены койками, лекарственными средствами и необходимым лечением. Каких-либо критических проблем нет — медикаментов достаточно», — отметил Шайирбек Сулайманов.

Он уточнил, что в основном в стационар поступают пациенты с острыми вирусными инфекциями и пневмонией. Эти заболевания не носят хронический характер, поэтому уже через два—три дня состояние больных, как правило, значительно улучшается, и они выписываются домой.

Директор центра напомнил, что Национальный центр охраны материнства и детства располагает двумя базами: первая находится на улице Акымбаева и рассчитана на 190 коек, вторая — на улице Тоголока Молдо. По поручению и.о. министра здравоохранения Каната Момуналиева вторая база полностью освобождена и перепрофилирована под прием пациентов с ОРВИ.

В настоящее время в учреждении функционируют пять отделений, все они заполнены. Медицинская помощь оказывается силами собственных специалистов центра. Работа учреждения находится под постоянным контролем Минздрава и осуществляется в штатном режиме.

Фото на главной — из интернета, иллюстративное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354431/
просмотров: 613
Версия для печати
Материалы по теме
Рост ОРВИ: больницам выделили еще 200 коек и открыли мобильные пункты
Рост ОРВИ и гриппа. В Иссык-Кульской области 11 детсадов закрыты на карантин
Каждый год одно и то же. Инфекционка трещит под наплывом пациентов с ОРВИ
В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Глава ГКНБ передал служебные автомобили Центру охраны материнства и детства
От вирусов не помогут. Врачи советуют правильно использовать антибиотики
В Кыргызстане около 12 тысяч малышей в год появляются на свет раньше срока
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Практическая помощь регионам. Детские хирурги провели операции в Манасе
С 2024 года в НЦОМиД бесплатно пересадили почки 35 пациентам
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Бизнес
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
12 декабря, пятница
17:46
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Самат Исабеков назначен директором департамента таможен...
17:45
Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша
17:45
МОК разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских турнирах
17:42
Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
17:33
Помощь пострадавшим при ЧС пересмотрят: проект кабмина вынесли на обсуждение