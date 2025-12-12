Рост ОРВИ и гриппа. Вторая база Центра материнства и детства заполнена больными

Вторая база Национального центра охраны материнства и детства в Бишкеке полностью перепрофилирована для приема пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией. Об этом сообщил директор учреждения Шайирбек Сулайманов.

По его словам, в связи с сезонным ростом заболеваемости по республике здесь развернули 145 койко-мест. На сегодняшний день лечение проходят 132 пациента.

«Позавчера к нам обратились 40 человек, из них 30 были госпитализированы. Вчера поступили 30, госпитализированы 24. Сейчас наблюдается небольшое снижение обращений. Все пациенты полностью обеспечены койками, лекарственными средствами и необходимым лечением. Каких-либо критических проблем нет — медикаментов достаточно», — отметил Шайирбек Сулайманов.

Он уточнил, что в основном в стационар поступают пациенты с острыми вирусными инфекциями и пневмонией. Эти заболевания не носят хронический характер, поэтому уже через два—три дня состояние больных, как правило, значительно улучшается, и они выписываются домой.

Директор центра напомнил, что Национальный центр охраны материнства и детства располагает двумя базами: первая находится на улице Акымбаева и рассчитана на 190 коек, вторая — на улице Тоголока Молдо. По поручению и.о. министра здравоохранения Каната Момуналиева вторая база полностью освобождена и перепрофилирована под прием пациентов с ОРВИ.

В настоящее время в учреждении функционируют пять отделений, все они заполнены. Медицинская помощь оказывается силами собственных специалистов центра. Работа учреждения находится под постоянным контролем Минздрава и осуществляется в штатном режиме.

