Общество

Рост ОРВИ и гриппа. В Иссык-Кульской области 11 детсадов закрыты на карантин

В Иссык-Кульской области зафиксирован рост респираторных заболеваний, особенно среди детей. Об этом сообщает Санитарно-эпидемиологическая служба.

По ее данным, по сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости инфекционными болезнями увеличился в 1,5 раза, а в регионе наблюдается начало сезонного всплеска гриппа и ОРВИ.

По данным местных медучреждений, число обращений в стационары и поликлиники выросло, особенно среди детей дошкольного возраста. В связи с этим 11 детских садов в Иссык-Кульском районе закрыты на карантин.

из интернета
Фото из интернета. В Иссык-Кульской области растет число ОРВИ: 11 детсадов закрыты на карантин

Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает мониторинг ситуации во всех районах области. В случае дальнейшего ухудшения обстановки специалисты рассматривают вопрос о приостановлении работы дополнительных дошкольных учреждений.

Медики отмечают, что в последние дни участились случаи тяжелого течения болезни: температура у некоторых пациентов поднималась до 40 градусов. При этом многие пытаются лечиться самостоятельно, что, по словам врачей, не только не помогает, но и усугубляет состояние.

Врачи напоминают, что самолечение при гриппе и ОРВИ — одна из самых опасных ошибок, и призывают граждан своевременно обращаться за медицинской помощью.
