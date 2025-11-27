В Бишкеке зарегистрировали 33 случая гонконгского гриппа

В Бишкеке 33 подтвержденных случая заболевания гонконгским гриппом — H3N2. Об этом сообщила пресс-служба Центра госсанэпиднадзора.

Всего обследовали 368 лабораторных анализов, из которых 33 оказались положительными на данный штамм вируса.

Подъем заболеваемости наблюдается с 45-46-й недели года. В связи с этим специалисты рекомендуют соблюдать простые правила: носить маски, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, часто проветривать помещения, избегать многолюдных мест и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

При появлении симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться в Центр семейной медицины и принимать лекарства строго по назначению врача.

H3N2 — это штамм вируса гриппа А, известный как гонконгский грипп, который вызывает сезонные эпидемии. Он передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, имеет короткий инкубационный период (один-два дня) и часто сопровождается высокой температурой, сильной слабостью, мышечными и суставными болями, головной болью и кашлем.