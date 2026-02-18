Кыргызстан готовится на случай завоза в страну опасных инфекций

Кыргызстан готовится на случай завоза в страну различных инфекций. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель министра здравоохранения КР, главный государственный санитарный врач Рыспек Сыдыгалиев.

По его словам, при Минздраве функционирует Республиканский центр профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций.

«У него есть свои санитарно-карантинные пункты на въездах в Кыргызстан из третьих стран. С Казахстаном в случае вспышек карантинных инфекций могут организовываться временные санитарно-карантинные пункты. По итогам 2025 года вспышек инфекционных заболеваний, таких как чума, сибирская язва, бешенство, не случилось. Но были другие инфекционные заболевания, которые находились под контролем нашей санэпидслужбы», — сказал Рыспек Сыдыгалиев.

Он напомнил, что ранее на общественное обсуждение вынесли проект постановления кабинета министров «Об утверждении правил по санитарной охране территории Кыргызской Республики и комплексного плана противоэпидемических мероприятий на 2026–2030 годы».

Документом предусматривается усиление санитарно-карантинного контроля на всех видах международного транспорта и в пунктах пропуска через госграницу.

«В период пандемии коронавируса при помощи доноров и за счет бюджета отремонтированы и оснащены карантинные пункты. Планируется провести учебно-тренировочные мероприятия с представителями всех министерств, работающих на пунктах въезда в республику. В мире появляются новые неизученные инфекции, которые требуют особого контроля. Жизнь не стоит на месте, медицина с каждым днем идет вперед и приходится обновлять наши документы на случай повышения готовности», — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что на сегодня существует алгоритм действий начальников поездов, командиров авиабортов на случай выявления инфекционных больных. К примеру, в аэропорту «Манас» есть два изолятора для температурящих больных, в инфекционной больнице оборудованы боксированные палаты для пациентов.

Начальник управления эпидемиологии Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций Кубанычбек Бектурдиев добавил, что завоз инфекций в КР может произойти через товары, животных и птиц, людей и так далее.

«В мире до сих пор продолжается пандемия по гриппу и холере. Наслаивается коронавирусная инфекция и появляются новые инфекции. В Кыргызстане, к примеру, в последнее время начали выявлять положительные результаты лихорадки скалистых гор. То есть вызовов может быть очень много», — сказал Кубанычбек Бектурдиев.

Он отметил, что комплексный план действий предусматривает несколько разделов, в том числе: