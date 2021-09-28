В Минтрансе надеются, что кабмин решит вопрос о зарплате строителей дорог

Долг китайской компании «Лонг-Хай» перед строителями дороги Балыкчи — Корумду составил 28 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

Отметим, 25 дорожников приехали в Бишкек требовать зарплату.

«В 2020 году рабочие выполнили очень большой объем работы. Там образовалась дебиторская задолженность на сумму 72 миллиона сомов. Также образовалась большая задолженность перед рабочими. Мы выясняли, выезжали на место. Долг перед работниками по заработной плате достиг 28 миллионов сомов. Мы ведем определенную работу. Руководство кабмина в курсе. Мы направляли им соответствующее письмо. В ближайшие дни, наверное, мы решим этот вопрос», — сказал Нурланбек Кайынбаев.