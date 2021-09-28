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Общество

В Минтрансе надеются, что кабмин решит вопрос о зарплате строителей дорог

Долг китайской компании «Лонг-Хай» перед строителями дороги Балыкчи — Корумду составил 28 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.
 
Отметим, 25 дорожников приехали в Бишкек требовать зарплату.
 
«В 2020 году рабочие выполнили очень большой объем работы. Там образовалась дебиторская задолженность на сумму 72 миллиона сомов. Также образовалась большая задолженность перед рабочими. Мы выясняли, выезжали на место. Долг перед работниками по заработной плате достиг 28 миллионов сомов. Мы ведем определенную работу. Руководство кабмина в курсе. Мы направляли им соответствующее письмо. В ближайшие дни, наверное, мы решим этот вопрос», — сказал Нурланбек Кайынбаев.
 

Отметим, ранее работники дороги уже жаловались, что больше года не могут получить заработную плату. По данным генерального подрядчика ОсОО «Лонг-Хай», задолженность перед рабочими и поставщиками на сегодня составляет 35 миллионов сомов. Средства на строительство дороги из республиканского бюджета поступать перестали.

Общая протяженность участка Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду — 104 километра. С начала строительства выполнены работы на 4 миллиарда 617 миллионов сомов.

Общая стоимость проекта — 6 миллиардов 803 миллиона сомов. Заказчиком является департамент дорожного хозяйства при МТиД, подрядчиком — китайская компания «Лонг-Хай».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208516/
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