Общество

Глава Минтранса раскритиковал дороги и потребовал срочно ускорить ремонт

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Талантбек Солтобаев на аппаратном совещании 21 апреля жестко раскритиковал ход дорожных работ и поручил ускорить их выполнение по всей стране.

В заседании приняли участие руководство министерства, подведомственных структур, а также представители дорожных предприятий в онлайн-формате. Основное внимание уделено исполнению ранее данных поручений.

Глава ведомства выразил недовольство работой Департамента дорожного хозяйства, указав на слабые меры по аварийным участкам, неполную реализацию проектов и отсутствие четких приоритетов.

Министр поручил в кратчайшие сроки завершить формирование единого реестра автомобильных дорог республики. Также поставлена задача ускорить обновление остановочных павильонов — новые конструкции уже разработаны и в ближайшее время начнут устанавливаться в регионах.

Отдельно подчеркнута необходимость оперативного ямочного ремонта вне зависимости от планов, при этом акцент сделан на качестве работ.

В завершение совещания Талантбек Солтобаев поручил ускорить строительство дороги Нарын — Баетов, а также активизировать работы по открытию автодорог и благоустройству придорожной инфраструктуры в преддверии саммита ШОС, Всемирных игр кочевников и туристического сезона.
Материалы по теме
Разрыли тротуар и залили смолой. Бишкекчане жалуются на беспорядок у остановки
Из-за бурана и ветра для фур закрыли перевал Тоо-Ашуу
Прибыль Дорожного фонда КР растет, а сотрудники департамента массово увольняются
В горных районах сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин
В Бишкеке нашли место для серфинга. Асфальт у парка «Ынтымак-2» удивил жителей
После реконструкции открыта дорога Лебединовка — ГЭС-5
Мэрия Бишкека объяснила выступ на улице Калинина проектным решением
Бишкекчанин просит объяснить выступ на улице Калинина
Штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана метель и ожидается сход лавин
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
