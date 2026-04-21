Глава Минтранса раскритиковал дороги и потребовал срочно ускорить ремонт

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Талантбек Солтобаев на аппаратном совещании 21 апреля жестко раскритиковал ход дорожных работ и поручил ускорить их выполнение по всей стране.

В заседании приняли участие руководство министерства, подведомственных структур, а также представители дорожных предприятий в онлайн-формате. Основное внимание уделено исполнению ранее данных поручений.

Глава ведомства выразил недовольство работой Департамента дорожного хозяйства, указав на слабые меры по аварийным участкам, неполную реализацию проектов и отсутствие четких приоритетов.

Министр поручил в кратчайшие сроки завершить формирование единого реестра автомобильных дорог республики. Также поставлена задача ускорить обновление остановочных павильонов — новые конструкции уже разработаны и в ближайшее время начнут устанавливаться в регионах.

Отдельно подчеркнута необходимость оперативного ямочного ремонта вне зависимости от планов, при этом акцент сделан на качестве работ.

В завершение совещания Талантбек Солтобаев поручил ускорить строительство дороги Нарын — Баетов, а также активизировать работы по открытию автодорог и благоустройству придорожной инфраструктуры в преддверии саммита ШОС, Всемирных игр кочевников и туристического сезона.