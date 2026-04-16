В связи с изменением погодных условий 16–19 апреля в горных районах сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин, а также возможны оползни на опасных участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

В этой связи приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах.

Дорожные эксплуатационные предприятия, подведомственные министерству, обеспечены необходимой техникой и оборудованием. На всех перевалах в полной готовности находятся снегоуборочные машины, погрузчики и другая специальная техника.

Также заготовлен достаточный запас инертных материалов — смеси соли и песка — для обработки дорог.

Министерство призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.