Прибыль Дорожного фонда КР растет, а сотрудники департамента массово увольняются

Прибыль Дорожного фонда КР растет, а сотрудники массово увольняются. Об этом говорится в справке-обосновании к проекту закона «О Дорожном фонде», подготовленному Минтрансом КР.

В документе отмечается, что целью поправок в закон является создание правовых условий для эффективного использования средств Дорожного фонда при развитии автомобильных дорог, повышения качества транспортной инфраструктуры, стимулирования сотрудников уполномоченного органа в сфере транспорта, привлечения профессиональных кадров, а также увеличение доходной части Дорожного фонда и обеспечение комплексного подхода к развитию дорожной сети.

Задачами проекта являются устранение правового пробела в части определения плательщиков сбора на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог и увеличение устойчивости финансирования дорожной инфраструктуры.

Департамент наземного и водного транспорта при Минтрансе (ДНВТ) является основным органом, обеспечивающим сохранность дорожной инфраструктуры. Деятельность транспортного контроля на 21 круглосуточном пункте напрямую влияет на безопасность и долговечность автомобильных дорог.

В последние годы наблюдается значительный рост поступлений в государственный бюджет:

— 2023 год — 99,2 миллиона сомов;

— 2024 год — 398,9 миллиона сомов;

— 2025 год — 1 миллиард 167,4 миллиона сомов.

За два года объем поступлений увеличился почти в 12 раз. Основную долю доходов составляют выдача иностранных разрешений («дозволов») и сборы за возмещение вреда автомобильным дорогам.

При этом уровень социальной защищенности сотрудников остается низким: заработная плата не повышалась с 2022 года, в 2024-м уволилось 84 сотрудника (18 процентов штата), а введение надбавки для постовых работников лишь частично решило проблему.

В целях повышения эффективности работы и прозрачности предлагается создать специальный счет ДНВТ. На него планируется направлять отдельные виды сборов (за спецразрешения, взвешивание, возмещение вреда дорогам и аренду земель в полосе отвода дорог) с последующим использованием средств для материального стимулирования сотрудников, укрепления материально-технической базы, цифровизации контроля и повышения квалификации работников Министерства транспорта и его подведомственных организаций.

Законопроект также предусматривает возможность направления до 10 процентов средств Дорожного фонда на развитие дорожной отрасли. Эти средства могут использоваться на укрепление материально-технической базы дорожных организаций, модернизацию лабораторий, внедрение цифрового мониторинга, а также оформление и учет земельных участков, закрепленных за дорожными организациями.

Включение данных норм позволит обеспечить устойчивое функционирование подведомственных дорожных организаций, эффективное управление дорожной инфраструктурой и сохранность земельных участков, находящихся в ведении дорожных органов, при сохранении баланса между финансированием дорожных работ и развитием потенциала отрасли.

В современных условиях государственные органы должны формировать собственные источники специальных счетов для решения отраслевых задач, не создавая дополнительной нагрузки на республиканский бюджет.

Дорожная отрасль требует постоянных инвестиций и это, безусловно, долгосрочная стратегия развития, ориентированная на будущие перспективы. Качество дорог, развитие кадрового потенциала и эффективное управление транспортной системой напрямую влияют на имидж Кыргызстана как туристического центра Центральной Азии. Предлагаемые изменения в законодательство позволят вывести менеджмент и управление транспортной и дорожной политикой на качественно новый уровень.

Министерством финансов бюджет Дорожного фонда на 2026 год утвержден в сумме 7 миллиардов 949 миллионов 370 тысяч сомов, в том числе 25 миллионов 870 тысяч сомов из республиканского бюджета на административные расходы секретариата.

Фактические поступления демонстрируют устойчивую положительную динамику: по итогам 2025 года доходы Дорожного фонда составили порядка 12 миллиардов сомов, что существенно превышает первоначально утвержденные плановые показатели и свидетельствует о последовательном увеличении

финансовой самостоятельности и устойчивости дорожной отрасли.