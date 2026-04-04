Экономика

Запуск международного логистического коридора через Каспий обсудили КР и РФ

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Талантбек Солтобаев и глава Минтранса России Александр Никитин обсудили запуск международного логистического коридора через Каспий.

По данным профильного ведомства, стороны также готовят подписание протоколов, которые официально включат Кыргызстан в сеть Азиатских автомобильных дорог и упростят международные перевозки.

Встреча чиновников прошла в Санкт-Петербурге в рамках международного транспортного форума. Одной из главных тем стал запуск нового транспортного коридора, маршрут которого пройдет через Узбекистан к порту Туркменбаши и далее в порты РФ.

Он должен стать альтернативой существующим логистическим цепочкам и повысить транзитный потенциал региона. 

На встрече также достигнута договоренность об активизации работы комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения.
