Общество

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет частью коридора в Европу

В Бишкеке прошла 9-я встреча министров транспорта стран Организации тюркских государств. Заседание состоялось под председательством главы Минтранса Кыргызстана Талантбека Солтобаева.

В ходе встречи стороны отметили активное развитие сотрудничества в транспортной сфере и обозначили приоритет — формирование эффективных транспортных коридоров между странами объединения. Особое внимание уделено упрощению визовых процедур, ускорению пересечения границ и обеспечению бесшовного транзита грузов.

Министр транспорта Кыргызстана подчеркнул, что для создания единой транспортной системы необходима координация всех видов транспорта, развитие мультимодальных перевозок, а также внедрение единых тарифов и правил.

Отдельно отмечен проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который после завершения станет частью крупного международного коридора Китай — Центральная Азия — Кавказ — Европа.

Кыргызстан также сообщил о переходе на электронный документооборот в автоперевозках. Уже внедрена система электронных разрешений e-рermit с Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией, ведется работа по подключению Казахстана.

Для дальнейшего упрощения перевозок кыргызская сторона предложила внедрить электронную товарно-транспортную накладную e-CMR.

По итогам встречи подписано коммюнике, а также меморандум о внедрении e-CMR в странах Организации тюркских государств.
