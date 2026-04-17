Происшествия

Из-за бурана и ветра для фур закрыли перевал Тоо-Ашуу

Министерство транспорта и коммуникаций ввело временное ограничение для грузовых автомобилей на перевале Тоо-Ашуу.

По данным ведомства, с 8.00 движение большегрузов приостановили из-за ухудшения погоды — метели, сильного ветра и плохой видимости.

Для легкового транспорта дорога остается открытой, однако ситуация на трассе Бишкек — юг страны сложная.

Дорожные службы постоянно очищают проезжую часть и обрабатывают ее песко-соляной смесью для снижения скользкости.

Водителей призывают учитывать погоду, заранее планировать поездки и строго соблюдать Правила дорожного движения.
