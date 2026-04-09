17:53
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Общество

Штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана метель и ожидается сход лавин

Фото Минтранса. В Кыргызстане объявлено предупреждение о лавинной опасности на перевалах

С 9 по 14 апреля в горных районах Кыргызстана прогнозируется повышенная опасность схода лавин и метелей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация ожидается на ряде ключевых автодорог:

  • Бишкек — Ош (120-140 километр, перевал Тоо-Ашуу);
  • Суусамыр — Талас — Тараз (1-14 километр, перевал Отмок);
  • Бишкек — Нарын — Торугарт (292-305 километр, перевал Долон);
  • Барскоон — Ак-Шыйрак (52-68 километр, перевал Соок).

Дорожные службы уже провели подготовительные работы: на опасных участках задействована спецтехника, а также заготовлены запасы песчано-соляной смеси для обработки трасс.

В министерстве призывают водителей соблюдать меры предосторожности и по возможности отказаться от дальних поездок на период ухудшения погодных условий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369718/
просмотров: 452
Версия для печати
9 апреля, четверг
17:47
Эдиль Байсалов уезжает в Вашингтон: вышел указ о его назначении послом КР в США Эдиль Байсалов уезжает в Вашингтон: вышел указ о его на...
17:45
Смена власти в Аламединском районе: назначен новый аким
17:44
В Бишкеке не хватает около 500 водителей автобусов. Зарплаты им обещают повысить
17:25
Кыргызский мед выходит на рынок Узбекистана: подписан договор в Ташкенте
17:23
ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000