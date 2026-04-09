Штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана метель и ожидается сход лавин

В Кыргызстане объявлено предупреждение о лавинной опасности на перевалах

С 9 по 14 апреля в горных районах Кыргызстана прогнозируется повышенная опасность схода лавин и метелей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация ожидается на ряде ключевых автодорог:

Бишкек — Ош (120-140 километр, перевал Тоо-Ашуу);

Суусамыр — Талас — Тараз (1-14 километр, перевал Отмок);

Бишкек — Нарын — Торугарт (292-305 километр, перевал Долон);

Барскоон — Ак-Шыйрак (52-68 километр, перевал Соок).

Дорожные службы уже провели подготовительные работы: на опасных участках задействована спецтехника, а также заготовлены запасы песчано-соляной смеси для обработки трасс.

В министерстве призывают водителей соблюдать меры предосторожности и по возможности отказаться от дальних поездок на период ухудшения погодных условий.