За три месяца транспортный контроль принес бюджету почти 70 миллионов сомов

Департамент транспорта за первые три месяца 2026 года пополнил бюджет на 69,3 миллиона сомов за счет штрафов и сборов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Минтранса
По его данным, за этот период проверено 189 тысяч 396 транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. По итогам выявленных нарушений составлено 2 тысячи 609 протоколов, сумма штрафов составила 3 миллиона 562 тысячи 500 сомов.

Отдельно за несоблюдение весогабаритных норм оформлено 998 протоколов на сумму 17 миллионов 465 тысяч сомов. За нарушения в сфере международных грузоперевозок составлено 143 протокола на 2 миллиона 860 тысяч сомов.

Дополнительно в бюджет поступили средства от сборов за весогабаритные измерения — 2 миллиона 557 тысяч 635 сомов, за выдачу специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов — 36 миллионов 791 тысяча 392 сома, а также 1 миллион 114 тысяч 281 сом от многоразовых разрешений.

Отмечается, что весогабаритный контроль осуществляется на 21 транспортном контрольном пункте, а также мобильными группами.
«Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков «Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на...
За три месяца транспортный контроль принес бюджету почти 70 миллионов сомов
