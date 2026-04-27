Минтранс потребовал ускорить стройку ключевых трасс и навести порядок на дорогах

Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобaев поручил обеспечить своевременное и качественное выполнение дорожно-строительных работ. Об этом стало известно по итогам аппаратного совещания в ведомстве.

В ходе обсуждения отмечено, что в ряде регионов фиксируется отставание от графика. В связи с этим госпредприятиям «Кыргызавтожол-Тундук», «Кыргызавтожол-Туштук», а также департаменту дорожного хозяйства поручено обеспечить бесперебойную работу асфальтобетонных заводов и наладить своевременные поставки битума.

Отдельное внимание уделено выполнению поручений президента в Ошской области, а также вопросам состояния дорог, ранее поднятым на заседаниях Жогорку Кенеша.

Министр отметил необходимость ускорения работ на ключевых участках — трассах Балыкчи — Боконбаево — Каракол и Барскоон — Бедель, где поставлена задача не только сократить сроки, но и обеспечить высокое качество строительства.

Также обсужден вопрос привлечения местных специалистов к возведению тоннелей. По итогам совещания Талантбек Солтобaев поручил активизировать работы на дорогах, ведущих к пастбищу Кырчын, а также на участках Корумду — Балбай Баатыр и объездных трассах.